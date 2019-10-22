Общество
Газета.RuДело Серебренникова вернули в суд
Изначально судья вернул дело в прокуратуру, заключив, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила возвращение дела в Мосгорсуде, и суд встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд рассмотрит материалы дела "Седьмой студии" в новом составе.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Политика
Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Экономика
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России
Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы.
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Наука
Уральские учёные замахнулись на астероидную добычу полезных ископаемых
Прибор, который поможет найти полезные ископаемые на Луне, планетах и их спутниках, а также на астероидах и метеороидах, разработала международная группа учёных, в состав которой входят сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ).
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Джонсу: он порет чушь
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу - лидеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от веса.
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
Политика
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Гаджеты
Представили Honor 20 Lite — доступный конкурент для Xiaomi Mi 9 Lite
Популярный бренд Honor, ориентированный на молодежную аудиторию, сегодня представил смартфон Honor 20 Lite.
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Здоровье
В здравоохранение Задонского района вдохнули новую жизнь
По словам Олега Дементьева, в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Задонскую районную больницу поступили более 40 млн рублей на ремонт помещений и покупку нового медоборудования.
Здоровье
Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии
Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.
Шоу-бизнес
Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в клинике на Рублевке
Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Финансы
Силуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России.
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
Происшествия
Задержанный за убийство девочки в Саратове полностью признал свою вину
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.