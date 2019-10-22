Общество

Газета.RuГазета.RuДело Серебренникова вернули в суд

Изначально судья вернул дело в прокуратуру, заключив, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила возвращение дела в Мосгорсуде, и суд встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд рассмотрит материалы дела "Седьмой студии" в новом составе.
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Новое рассмотрение дела «Седьмой студии» начнется 1 ноября

Интерфакс10:40

Дело Кирилла Серебренникова повторно поступило в суд

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ТАСС10:40

Повторный процесс по делу Серебренникова начнется 1 ноября

РИА Новости10:36

Дело Серебренникова вернули в суд

РБК09:53
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

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Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
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Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России.
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Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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