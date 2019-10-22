Материалы уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова уже поступили в Мещанский суд, передала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. По ее словам, в течение 30 дней дело будет распределено судье, также будет назначена дата первого заседания.

Дело Серебренникова вернулось в Мещанский суд для нового рассмотрения

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