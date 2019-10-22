Общество
iReactorДело Серебренникова вернулось в Мещанский суд для нового рассмотрения
Материалы уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова уже поступили в Мещанский суд, передала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. По ее словам, в течение 30 дней дело будет распределено судье, также будет назначена дата первого заседания.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Футбол
«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
Нева Спорт 08:30
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Вечерняя Москва 07:45
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Технологии
Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина
Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.
3DNews 07:35
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.
RT на русском вчера в 10:00
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Политика
СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
РБК 11:13
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости 10:18
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 12:49
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07