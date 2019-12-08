Энергетика
РИА НовостиДело — труба: «Сила Сибири» не оставит места американскому СПГ
Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке. Производителям СПГ придется снизить цены, чтобы конкурировать с Россией. О том, кому это на руку, — в материале РИА Новости.
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Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Здоровье
Врачи назвали причины повышенного давления по утрам
Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Футбол
Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма
Фанат "Манчестер Сити" арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", передает The Sun.
Футбол
«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей
"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Гаджеты
У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем
Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
Политика
Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин заверил, что скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток- 2» не означает отказ России от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.
Общество
В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в акции на площади Независимости в Киеве приняли участие 8 тысяч человек.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Политика
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Гаджеты
Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов года.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы
Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".