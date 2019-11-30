Происшествия

РБКРБКДело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.
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Часть обвинительного заключения международного следствия по делу о сбитом Боинге MH-17 поступило в окружной суд Гааги

Эхо Москвы05:00

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

РБКвчера в 22:58

Дело о крушении малайзийского «Боинга» передано в суд. Назначена дата разбирательств

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Часть дела о крушении MH17 направили в суд в Гааге

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Дело о крушении малазийского боинга частично передали в суд

REGNUMвчера в 23:58

Дело о катастрофе MH17 частично передали в Гаагский суд

Телеканал 360°02:17
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Происшествия

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Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.
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