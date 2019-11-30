Происшествия

РБКРБКДело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.
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Часть дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе передали в окружной суд Гааги

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