Общество

РБКРБКДело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.
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Часть обвинительного заключения международного следствия по делу о сбитом Боинге MH-17 поступило в окружной суд Гааги

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В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

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