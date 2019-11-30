Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Происшествия В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».

Шоу-бизнес Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.

Общество Шведский суд рассмотрел лишь часть спора Газпрома и Нафтогаза Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий (Украина): Шведский суд, который объявил сегодня свое решение, рассмотрел лишь часть спора "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно некоторых моментов купли-продажи газа.

Происшествия На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Футбол В субботу состоится жеребьевка Евро-2020 В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.

Происшествия В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.