Общество
РБКДело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.
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