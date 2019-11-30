Происшествия
РБКДело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.
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Происшествия
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Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
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Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
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В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной MCU, сообщает портал We Got This Covered.
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National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»
Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
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При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
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Объявлена дата продаж Toyota Wildlander
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В Русской православной церкви считают, что закон о домашнем насилии в случае принятия чреват серьёзными негативными последствиями для страны.
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РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Футбол
«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»
"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.