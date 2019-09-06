с чего всё началось

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.

Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

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