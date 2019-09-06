Происшествия
РБКДело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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с чего всё началось
— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила она.Life.ru07:59
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Футбол
«Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном
Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.
Soccer.ru 13:51
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии
Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
ТАСС вчера в 23:51
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель трех российских военных в Сирии
В СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в зоне деэскалации на западе провинции Идлиб на севере Сирии, а ещё двое офицеров были ранены.
Новые Известия вчера в 11:00
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Здоровье
Перинатальный центр Владивостока получит от Путина 16 млн рублей
Татьяна Курлеева, главврач Владивостокского перинатального центра, решила обратиться к Владимиру Путину, лидеру РФ, с просьбой увеличить финансирование медицинского учреждения для абилитации недоношенных детей.
Discover24 03:53
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Здоровье
Волгоградцам дали 7 советов, как легко забыть о сигаретах
Докурив пачку, вам не захочется купить новую, передает «Волгоградская правда.ру». Успокойтесь и отвлекитесь от мыслей о сигаретах.
Волга-Медиа 13:00
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Кино
NYT: умерла актриса Кэрол Линли
Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС 05:17
Политика
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.
Известия 10:10
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф 15:42
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Политика
Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.
Inkazan 02:45
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия 18:46
Футбол
Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike
По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.
Sport.ru 14:30
Футбол
38-летний Это’О принял решение завершить карьеру
Последний клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар», за который Самюэль в прошлом сезоне забил 6 голов в 18 матчах.
Sport24.ru 18:06
Гаджеты
Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G
Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию.
CNews 09:15
Футбол
ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
ТАСС 09:36
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57