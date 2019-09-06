Происшествия
ПолитРоссияДело о нападении на Памфилову передадут в СК
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу дела о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в СК.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском вчера в 07:36
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме
Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».
Известия 09:10
Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Энергетика
ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
ПРАЙМ 10:50
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Собянин добавил, что если бы Москвы не существовало, то все близлежащие к ней регионы, которые 70% своей продукции поставляют в столицу, окунулись бы в нищету.
РБК 07:35
Кино
Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Политика
Новые обвинения предъявлены экс-гендиректору «Рустави 2» в Грузии
Генпрокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии.
РЕН ТВ 07:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Политика
Глава Пентагона предостерег страны ЕС от сотрудничества с Китаем
Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:12
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34