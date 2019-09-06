с чего всё началось

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу дела о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в СК.

Дело о нападении на Памфилову передадут в СК

Политика Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию 3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.

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Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

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Армия и оружие В Анапе начнут собирать микроспутники для военных В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.

Происшествия Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».

Политика Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Происшествия Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.

Энергетика ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Общество Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику Собянин добавил, что если бы Москвы не существовало, то все близлежащие к ней регионы, которые 70% своей продукции поставляют в столицу, окунулись бы в нищету.

Кино Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.

Политика Новые обвинения предъявлены экс-гендиректору «Рустави 2» в Грузии Генпрокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.

Общество Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Политика Глава Пентагона предостерег страны ЕС от сотрудничества с Китаем Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Общество Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.