Происшествия

РБКРБКДело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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с чего всё началось
— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила
 она.
Life.ru07:59

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Генпрокуратура передала из полиции в СК уголовное дело о нападении на Памфилову

ТАСС13:36

Нападение на Памфилову будет расследовать центральный аппарат СКР

Интерфакс14:05

Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову

RT на русском13:33

Генпрокуратура передала дело о нападении на главу ЦИК Э.Памфилову в центральный аппарат СК

Агентство Москва13:29

Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

РБК14:03

Чайка передал дело о нападении на Памфилову в Следственный комитет

Московский Комсомолец13:36

Генпрокуратура передала в СК уголовное дело о нападении на главу ЦИК

РЕН ТВ13:30
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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