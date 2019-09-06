Происшествия

РБКРБКДело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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с чего всё началось
— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила
 она.
Life.ru07:59

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