Происшествия
РБКДело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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с чего всё началось
— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила она.Life.ru07:59
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
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Краевой центр приходит в себя после разгула стихии Краснодар, 6 сентября. На столицу Кубани обрушился ливень и град.
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Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
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Хоккеисты "Динамо" в овертайме нанесли поражение "Спартаку" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
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В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
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Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова
Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
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Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
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Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео
Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
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Вести.Ru 03 сентября в 11:40