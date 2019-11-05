Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Об этом "РГ" сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Дата рассмотрения пока неизвестна.
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В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъвчера в 13:25

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В суд вновь поступило дело о подготовке теракта на концерте Ф. Киркорова в РД

Лезги газет03:58

Киркорова отказались вызывать свидетелем по делу о попытке теракта

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Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в суд

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Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Lenta.ruвчера в 21:05

Галкина и Пугачеву проверили на причастность к покушению на Киркорова

URA.Ruвчера в 14:59
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Футбол

Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

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Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Политика

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Спорт

WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.
Газета.Ru 02:49
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
Матч ТВ 03:01
Политика

Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
РБК вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Музыка

Путин поднял тост за лауреатов конкурса имени Чайковского

Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами Международного конкурса имени Чайковского, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 18:58
Политика

США выходят из Парижского соглашения по климату

Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
LentaChel.ru 03:53
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

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Футбол

Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»

Kazanfirst.ru 01:26
Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Фигурное катание

Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что получила массу негативных комментариев на странице в Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество

Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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