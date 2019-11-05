В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.

с чего всё началось

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Об этом "РГ" сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

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