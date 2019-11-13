Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте республиканского СКР, во вторник вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.
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Светлана Петренко
По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело… передано в Центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России.
— Светлана ПетренкоРИА Новости Крым 07:57
с чего всё началось
"Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", – сообщалось на сайте
 СУ СКР по Республике Крым.
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