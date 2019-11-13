Происшествия
BFM.ruВ «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте республиканского СКР, во вторник вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.
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По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело… передано в Центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России.
с чего всё началось
"Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", – сообщалось на сайте СУ СКР по Республике Крым.Москва 2407:38
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В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Футбол
Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг финансовых проблем клуба.
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Энергетика
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Во «ВКонтакте» появятся дизлайки к комментариям
Вкашечка представила дизлайки с отличным примером. pic.twitter.com / ttlp2t1zGn — Pavel Kushelev (@ pqorama) November 13, 2019 Кроме того, "ВКонтакте" анонсировала новый способ монетизации Vk Donut, благодаря которому подписчики смогут финансово поддерживать авторов и проекты.
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Экономика
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Экономика
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Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Армия и оружие
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