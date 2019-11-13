с чего всё началось

По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело… передано в Центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России.

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте республиканского СКР, во вторник вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.

В «Артеке» во сне умерла девочка

Происшествия Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Общество До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

Происшествия Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Космос США определили место поиска жизни на Марсе Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.

Общество Во «ВКонтакте» появятся дизлайки к комментариям Вкашечка представила дизлайки с отличным примером. pic.twitter.com / ttlp2t1zGn — Pavel Kushelev (@ pqorama) November 13, 2019 Кроме того, "ВКонтакте" анонсировала новый способ монетизации Vk Donut, благодаря которому подписчики смогут финансово поддерживать авторов и проекты.

Происшествия В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.

Экономика Госдума одобрила поправки в бюджет в первом чтении Депутаты приняли проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы в среду, 13 ноября.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.

Общество В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.