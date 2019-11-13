с чего всё началось

Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Это сделано по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

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