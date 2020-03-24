Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд

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