Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд

Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
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Защита попросила закрытого суда ради имиджа историка Соколова. Тем временем раскрылись подробности убийства

Телеканал 360°08:08

Адвокат историка Соколова попросил суд проводить закрытые заседания

Телеканал Санкт-Петербург08:25

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

Вечерняя Москва06:08

Дело историка Соколова поступило в суд в Петербурге

Piter.tv05:58

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Соколова

Мойка7805:56

Защита историка Соколова направила в суд ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме

ТАСС08:09

«Сдавил шею руками и выстрелил»: Дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, поступило в суд

КП - Санкт-Петербург05:55
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Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Происшествия

Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Ведомости 08:25
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице

Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Дни24 вчера в 10:03
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM 07:24
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 09:04
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Общество

В Татарстане выявлен новый случай коронавируса

Случай коронавируса стал седьмым выявленным в Татарстане.
Республика Татарстан 07:58
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Политика

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты

По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.
Эхо Москвы 08:03
Армия и оружие

Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
iReactor 07:29
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Армия и оружие

Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»

Lenta.ru 07:45
Политика

США сокращают помощь Афганистану на один миллиард долларов

Эхо Москвы вчера в 20:22
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru вчера в 13:23
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус

Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
Краснодарские известия 06:58
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Наука

Трансплантация митохондрий поможет лечить рак, деменцию и сердце

Ученые решили выяснить, что произойдет с клетками сердца при пересадке в них здоровых митохондрий.
Хайтек+ 07:18
Общество

Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус

Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
ПензаСМИ 05:39
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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