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Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК

Уголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве передано для расследования в территориальный орган столичного СК.
ТАСС
На помощь отцу пришли очевидцы, а ребенок успел убежать.
Коммерсантъ
Что стало причиной драки, пока неизвестно.
Фонтанка.Ру
Как сообщили
 в ГСУ СК РФ по Москве, проводится проверка по статье о хулиганстве.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

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