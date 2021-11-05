Сообщается, что параболический отражатель, отслеживающий солнечный свет, подает концентрированный свет в реактор, который преобразует воду и углекислый газ, извлеченные из воздуха, в смесь, перерабатывающуюся в жидкие углеводороды, такие как керосин или метанол.
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что с 2023 года российские власти перестанут выплачивать пенсии иностранным гражданам, чьё разрешение на пребывание в России закончилось.
С 15 ноября QR-код придется предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных и физкультурных организаций, в развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением лиц, вступающих в брак).
В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.