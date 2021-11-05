ТАССДело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СКУголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве передано для расследования в территориальный орган столичного СК.ТАССВ ролике несколько человек нападают на мужчину с маленьким ребенком.Полит.руВыясняются все причины и обстоятельства произошедшего.РЕН ТВХод расследования взяли на контроль столичный главк МВД и прокуратура города.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБККоммерсантъТК ЗвездаРИА НовостиLife.ruSmotrim.ruГазета.RuLife.ruКомсомольская правдаАлтапрессИА Красная ВеснаТК ЗвездаРидусDaily StormЦентральная Служба НовостейАфиша DailyRT на русскомReadovka NewsREGNUMИнфоросIt`s My CityТелеканал 360°Главный региональныйПрофильНародные новостиЦарьградВечерняя МоскваПодробнее о событииДело о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках передадут в Следственный комитетРИА Новости08:39Полиция задерживает трудовых мигрантов в Новой Москве, где накануне четверо неизвестных напали на мужчину с ребенкомЭхо Москвы09:05СК установил личности подозреваемых в нападении на отца с ребенком в ТиНАОАгентство Москва07:46СК начал проверку сообщений СМИ о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой МосквеТелеканал 360°05:32Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СКТАСС08:08СК: избившие отца в Новой Москве создали угрозу жизни его ребенкуРЕН ТВ08:27СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнкаRT на русском08:50Показать ещёОценить4KПоделиться