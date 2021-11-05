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Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК

Уголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве передано для расследования в территориальный орган столичного СК.
ТАСС
В ролике несколько человек нападают на мужчину с маленьким ребенком.
Полит.ру
Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
РЕН ТВ
Ход расследования взяли на контроль столичный главк МВД и прокуратура города.
Smotrim.ru

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