с чего всё началось

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год.

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

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Общество Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.

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