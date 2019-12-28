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РБКДело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте прокуратуры, злоумышленницы получили доступ на территорию завода в городе Верхнеуральск, на котором в 2001-2016 годах производился алкоголь.Интерфакс10:17
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