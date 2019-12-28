с чего всё началось

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год.

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

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