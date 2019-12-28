с чего всё началось

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год.

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Спорт Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.

Общество Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.

Общество Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе «Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Экономика «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.