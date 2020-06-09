Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

Следствие ужесточило обвинение против актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое привело к смерти человека. Как показала экспертиза, артист во время аварии был пьян.
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Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском02:53

Полиция переквалифицировала дело против Ефремова после пьяного ДТП

РЕН ТВ02:45

Уголовное дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП

Интерфакс02:49

Уголовное дело против артиста Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью после смерти второго водителя

Эхо Москвы02:49

Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

ТАСС03:11

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости03:52

Юрист Трещев рассказал, какое наказание грозит Ефремову

Вечерняя Москва03:22
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

RT на русском 06:08
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Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
6
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

Как утверждают репортеры, на здоровье Муцениеце Прилучный потратил около 400 тысяч рублей.
Grazia вчера в 14:10
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
10
Политика

Зеленский не смог ответить на вопрос о Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Украинской правде" не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Ruposters.ru 06:28
2
Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 06:43
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Культура

Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
1
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
20
Авто

В России отзывают минивэны Toyota Alphard

Представители Toyota сообщили о планах отозвать на рынке России популярные минивэны Aphard.
Faktom вчера в 14:03
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике

Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru вчера в 14:37
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Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
1,1K
Общество

Патрушев назвал причину обрушения моста под Мурманском

Российская газета 06:42
Происшествия

За взятку в 100 млн задержали топ-менеджера «МЭС Северо-Запад»

Сообщается, что в ходе совместной работы следователей и сотрудников ФСБ были задержаны директор по развитию и начальник отдела по договорам сети «МЭС Северо-Запад».
Мойка78 05:58
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе фургона

Народные новости 03:52
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Политика

Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре МосквыБольше новостей по теме
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