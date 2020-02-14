Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВДело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке

Читинский военный гарнизонный суд прекратил особый порядок судебного разбирательства по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье.
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Суд по делу неуставных отношений в части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля

ТАССвчера в 21:37

Суд поддержал просьбу Шамсутдинова рассмотреть издевательства над ним в общем порядке

Чита.Рувчера в 22:11

Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

Lenta.ruвчера в 21:10

Дело о дедовщине в воинской части ЗАТО Горный рассмотрят 20 февраля

ZAB.RUвчера в 23:00

Дело о дедовщине в Горном будет рассматриваться не в особом, а в общем порядке

Zabnews.ruвчера в 21:34

Дело о неуставных отношениях в Забайкалье суд рассмотрит в общем порядке

REGNUMвчера в 22:10

Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке

РЕН ТВвчера в 21:23
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Единоборства

Петр Ян: у Макгрегора есть шансы победить Хабиба в реванше

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением о возможном реванше Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса промоушена в легком весе.
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на попрошаек в социальных сетях

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на то, что ежедневно в социальных сетях сталкивается с просьбами о материальной помощи.
Культуромания вчера в 10:53
Политика

Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат

Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Ведомости вчера в 07:49
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 02:00
Гаджеты

Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa 12 февраля в 13:04
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия вчера в 07:11
Здоровье

Врач рассказал об опасности ранней весны

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
РИА Новости вчера в 19:23
Наука

Запах любимого человека положительно влияет на качество сна

ToDay News Ufa вчера в 23:36
Здоровье

ВОЗ призвала осторожнее относиться к сводкам о заболеваемости коронавирусом

Райан попросил не заниматься «интерпретацией крайностей», комментируя последние данные о резком скачке заболевших в Китае.
Красная весна вчера в 12:57
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Политика

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия вчера в 20:14
Политика

Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Газета.Ru вчера в 21:13
Авто

Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году

В комментарии агентства отмечается, что ситуация с коронавирусом может привести не только к снижению продаж новых автомобилей в Китае, на который приходится 30% от всех мировых продаж, но и к перебоям в глобальных цепочках поставок.
REGNUM вчера в 14:59
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Телеканал 360° вчера в 08:42
Гаджеты

Corsair представила новую игровую мышь Scimitar RGB Elite

Игромания.ру вчера в 15:01
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 19:31
Энергетика

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Ведомости вчера в 11:27
Авто

Названы 7 основных мешающих водителям привычек

Названы 7 основных мешающих водителям привычек.
OAnews вчера в 19:11
Общество

Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале

Аргументы и Факты вчера в 12:05
Хоккей

«Бостон» обыграл «Монреаль» Ковальчука, Пастрняк оформил хет-трик

Матч ТВ 12 февраля в 22:15
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online 12 февраля в 06:51
Футбол

Вулверхэмптон – Лестер: предлагаю заиграть статистику лис

Гандикапер сайта Legalbet Владимир Вальдемаров предлагает три ставки на матч АПЛ.
Legalbet вчера в 19:07
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:05
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Экономика

Владельцы Evraz взяли «Сибуглемет» на себя

По мнению аналитиков, основные владельцы Evraz решили выкупать актив на себя, чтобы не увеличивать долговую нагрузку группы.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru вчера в 10:42
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