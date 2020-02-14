Происшествия
РЕН ТВДело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке
Читинский военный гарнизонный суд прекратил особый порядок судебного разбирательства по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье.
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Дело о дедовщине в Горном будет рассматриваться не в особом, а в общем порядке
Zabnews.ruвчера в 21:34
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Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
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Петр Ян: у Макгрегора есть шансы победить Хабиба в реванше
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением о возможном реванше Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса промоушена в легком весе.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина пожаловалась на попрошаек в социальных сетях
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на то, что ежедневно в социальных сетях сталкивается с просьбами о материальной помощи.
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Общество
Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок
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Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Наука
Запах любимого человека положительно влияет на качество сна
Здоровье
ВОЗ призвала осторожнее относиться к сводкам о заболеваемости коронавирусом
Райан попросил не заниматься «интерпретацией крайностей», комментируя последние данные о резком скачке заболевших в Китае.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Авто
Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году
В комментарии агентства отмечается, что ситуация с коронавирусом может привести не только к снижению продаж новых автомобилей в Китае, на который приходится 30% от всех мировых продаж, но и к перебоям в глобальных цепочках поставок.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Гаджеты
Corsair представила новую игровую мышь Scimitar RGB Elite
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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Названы 7 основных мешающих водителям привычек
Названы 7 основных мешающих водителям привычек.
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Водонаева дает объяснения в полиции после поста о маткапитале
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«Бостон» обыграл «Монреаль» Ковальчука, Пастрняк оформил хет-трик
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Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Футбол
Вулверхэмптон – Лестер: предлагаю заиграть статистику лис
Гандикапер сайта Legalbet Владимир Вальдемаров предлагает три ставки на матч АПЛ.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Экономика
Владельцы Evraz взяли «Сибуглемет» на себя
По мнению аналитиков, основные владельцы Evraz решили выкупать актив на себя, чтобы не увеличивать долговую нагрузку группы.
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