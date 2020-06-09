Происшествия
RT на русскомДело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Это произошло после смерти пострадавшего при ДТП в больнице.
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Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Портал GearNuke поделился подробностями о патче первого дня для The Last of Us Part II, который уже доступен журналистам, а в преддверии премьеры откроется и простым игрокам.
3DNews 01:43
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
Общество
Мишустин назвал дату открытия туристического сезона
Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
TV BRICS вчера в 05:04
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Армия и оружие
В ПНС Ливии сообщили, когда планируют начать переговоры с ЛНА
Триполи, 9 июня 2020, 10:29 — REGNUM В министерстве внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о том, что переговоры с Ливийской национальной армией (ЛНА) начнутся после захвата города Сирт.
REGNUM 03:29
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
Здоровье
В Прикамье выявили ещё 67 случаев заражения SARS-CoV-2
Пермь, 8 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 июня, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:08
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru 07 июня в 12:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
РИА Новости вчера в 10:52
Общество
В МЧС предложили увеличить территории пляжей
МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.
Псковское агентство информации 02:27
Общество
В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом
За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:37
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля
В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Армия и оружие
В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы
В США рассматривают возможность пойти на переименование местных военных баз, получивших свое название в честь конфедератов.
Актуальные Новости 01:51
Происшествия
Назван источник новой вспышки коронавируса в Новокузнецке
На 9 июня в Новокузнецке выявили 29 новых пациентов с коронавирусом.
Газета Кемерова 03:23
Гаджеты
Браузер компании Apple Safari получит поддержку встроенного переводчика в новой ОС iOS 14
Встроенный переводчик в браузере Safari позволит переводить текст без проблем.
Megaobzor.com вчера в 07:47
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 03:29
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек
За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
Взгляд-инфо 01:56
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета 03:48