Происшествия

RT на русскомRT на русскомДело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Это произошло после смерти пострадавшего при ДТП в больнице.
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Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском02:53

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости03:52

Уголовное дело против артиста Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью после смерти второго водителя

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Уголовное дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП

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Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

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Ефремову может грозить до 12 лет из-за пьяного смертельного ДТП

РЕН ТВ01:24

Юрист Трещев рассказал, какое наказание грозит Ефремову

Вечерняя Москва03:22
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
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Игры

Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня

Портал GearNuke поделился подробностями о патче первого дня для The Last of Us Part II, который уже доступен журналистам, а в преддверии премьеры откроется и простым игрокам.
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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

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Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Армия и оружие

В ПНС Ливии сообщили, когда планируют начать переговоры с ЛНА

Триполи, 9 июня 2020, 10:29 — REGNUM В министерстве внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о том, что переговоры с Ливийской национальной армией (ЛНА) начнутся после захвата города Сирт.
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Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
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Здоровье

В Прикамье выявили ещё 67 случаев заражения SARS-CoV-2

Пермь, 8 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 июня, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Гаджеты

Apple выпустила новые ремешки для смарт-часов и чехлы для iPhone

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Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру

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«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Политика

Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
РИА Новости вчера в 10:52
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Общество

В МЧС предложили увеличить территории пляжей

МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.
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Общество

В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:37
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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Общество

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С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
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Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
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Армия и оружие

В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы

В США рассматривают возможность пойти на переименование местных военных баз, получивших свое название в честь конфедератов.
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Происшествия

Назван источник новой вспышки коронавируса в Новокузнецке

На 9 июня в Новокузнецке выявили 29 новых пациентов с коронавирусом.
Газета Кемерова 03:23
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Браузер компании Apple Safari получит поддержку встроенного переводчика в новой ОС iOS 14

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Захарова получила высший дипломатический ранг посла

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Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

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Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

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За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Происшествия

На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного

В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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