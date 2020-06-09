Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Это произошло после смерти пострадавшего при ДТП в больнице.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

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