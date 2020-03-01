Уголовное дело возбуждено, после того как советский военачальник Владимир Шуралев в центре столицы попал под колеса фургона, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Дело возбудили, после того как водитель фургона в Москве сбил советского генерала Владимира Шуралева

Политика Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.

Происшествия У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

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Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

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Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

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