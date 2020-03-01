Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваДело возбудили, после того как водитель фургона в Москве сбил советского генерала Владимира Шуралева

Уголовное дело возбуждено, после того как советский военачальник Владимир Шуралев в центре столицы попал под колеса фургона, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
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Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП в Москве

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Житель Зеленограда, управляя фургоном, насмерть сбил советского генерала Владимира Шуралева

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Дело возбудили, после того как водитель фургона в Москве сбил советского генерала Владимира Шуралева

Агентство Москва02:46
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Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:52
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У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Эрдоган считает, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

Эрдоган назвал долгом Анкары уничтожить тех, кто нападал на турецких солдат.
Piter.tv 07:13
Общество

Смерть в «Инстаграме»: почему блогеры живут и умирают напоказ

Другие Диденко защищали, поскольку человек имеет право на выражение своих эмоций тем способом, каким считает нужным.
Вечерняя Москва вчера в 14:16
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Политика

Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес

Дочь Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом

Дочь украинской певицы Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом, о чем сообщил счастливый родитель на своей странице в Instagram.
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Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

РИА Новости 04:55
Армия и оружие

Израильский вертолет нанес удар по цели в Сирии

Израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории.
Lenta.ru 07:36
Общество

Министр спорта Чувашии отправлен в отставку

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
Тăван Ен 03:22
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Экономика

Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
REGNUM 06:58
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус

Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
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Общество

Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену

РИА Новости 07:02
Общество

Таганрожец Павел Деревянко принял участие в шоу «Холостяк»

Уроженец Таганрога Павел Деревянко стал участником шоу «Холостяк». Знаменитый актер поможет своему другу найти достойную девушку.
Donday.ru 08:00
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Piter.tv 00:30
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Общество

Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, который представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.
Москва 24 07:19
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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Политика

Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
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Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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Звезда «Стрелы» Стивен Амелл предложил Дженсена Эклса на роль Темного Рыцаря в сериале

Эклс на прошлый Хэллоуин нарядился в костюм Темного Рыцаря и выложил фотосессию в свой Instagram.
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В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Рифей-Пермь 01:35
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