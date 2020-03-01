Происшествия
Агентство МоскваДело возбудили, после того как водитель фургона в Москве сбил советского генерала Владимира Шуралева
Уголовное дело возбуждено, после того как советский военачальник Владимир Шуралев в центре столицы попал под колеса фургона, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
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Житель Зеленограда, управляя фургоном, насмерть сбил советского генерала Владимира Шуралева
Зеленоград сегодня04:54
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Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
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У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
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Эрдоган назвал долгом Анкары уничтожить тех, кто нападал на турецких солдат.
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Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
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Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
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У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус
Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
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Уроженец Таганрога Павел Деревянко стал участником шоу «Холостяк». Знаменитый актер поможет своему другу найти достойную девушку.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
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CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, который представляются сотрудниками службы, сообщает РИА Новости.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Политика
Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ
Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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Звезда «Стрелы» Стивен Амелл предложил Дженсена Эклса на роль Темного Рыцаря в сериале
Эклс на прошлый Хэллоуин нарядился в костюм Темного Рыцаря и выложил фотосессию в свой Instagram.
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В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.