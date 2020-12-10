Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей
Жители России планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи компании Deloitte, передает РБК. По данным экспертов, это где‑то на 28% больше, чем в прошлом году: тогда россияне планировали потратить по 19,3 тыс. рублей.В источнике
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Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год
Опросив 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет, Deloitte выяснила, что в подарок на Новый год более половины россиян (58%) хотят получить деньги, однако сами дарить наличные, как правило, не собираются (такой подарок готовят только 27% респондентов).
РБК16:00
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