Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Афиша Daily
Афиша Daily

Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей

Жители России планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи компании Deloitte, передает РБК. По данным экспертов, это где‑то на 28% больше, чем в прошлом году: тогда россияне планировали потратить по 19,3 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год

Опросив 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет, Deloitte выяснила, что в подарок на Новый год более половины россиян (58%) хотят получить деньги, однако сами дарить наличные, как правило, не собираются (такой подарок готовят только 27% респондентов).
РБК16:00
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты: средний новогодний бюджет россиян в 2020 году вырастет на 28%

ТАСС06:19
Вечерняя Москва

Аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года

Вечерняя Москва17:53
Национальная служба новостей

Россияне запланировали потратить на празднование Нового года в среднем 25 тысяч рублей

Национальная служба новостей02:23
Телеканал 360°

Россияне отложили рекордные суммы на новогодние столы — опрос

Телеканал 360°01:32
Эхо Москвы

Исследование: На празднование Нового года среднестатистический россиянин намерен потратить 25 тысяч рублей

Эхо Москвы05:05
РБК

Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год

РБК16:00
ФедералПресс

Москва потратит больше триллиона на благоустройство. Собянин готов даже взять кредит

ФедералПрессвчера в 10:59

Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой

Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона вынуждена на это реагировать, однако "надо делать так, чтобы себе в ногу не стрелять".
РИА Новости07:02