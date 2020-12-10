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Жители России планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи компании Deloitte, передает РБК. По данным экспертов, это где‑то на 28% больше, чем в прошлом году: тогда россияне планировали потратить по 19,3 тыс. рублей.

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