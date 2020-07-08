Коронавирус

РБКРБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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