Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

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