Коронавирус
РБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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BFM.ru 04:10
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ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Коммерсантъ 01:58
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Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
Авто
Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП
Специалисты составили список безоговорочных преимуществ механической трансмиссии перед автоматической.
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Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Общество
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Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Evo-rus.com 01:47
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Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
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Lenta.ru 07 июля в 10:24
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Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
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Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
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Shraibikus News вчера в 07:53
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Политика
Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.
Известия вчера в 23:06
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Футбол
Сульшер — о попадании «Манчестер Юнайтед» в топ-4 АПЛ: мы должны сделать это
16 игр без поражений придают уверенности, но это совсем не то, к чему «Манчестер Юнайтед» должен стремиться.
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