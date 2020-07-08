Коронавирус
РБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
Певица Рита Дакота в соцсети обвинила победительницу седьмой по счету «Фабрики звезд» Анастасию Приходько в том, что она разделяет так называемые фашистские взгляды.
Актуальные Новости 11:28
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Происшествия
В Нижнекамске мужчину, избившего женщин в парке, оштрафовали
На кадрах видно, как 34-летний мужчина пинает в спину женщину, а когда она падает, продолжает бить пострадавшую ногами на глазах у детей.
Казанские ведомости 04:04
Общество
Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Футбол
СМИ узнали о решении «Спартака» назначить Газизова генеральным директором
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в ближайшее время перейдет на аналогичную должность в московском «Спартаке».
РБК 12:16
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru 12:29
Здоровье
Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников
По словам доктора Мясникова, стоит опасаться пандемии, вызванной свиным гриппом, от которой может погибнуть более миллиона людей.
Evo-rus.com 08:52
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Автоспорт
«Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года
Bookmaker-ratings.ru 07:03
Происшествия
Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Общество
Мощный ливень затопил улицы нескольких городов на Кубани
Сильные дожди привели к подтоплению улиц в Краснодаре, Геленджике и Темрюкском районе Кубани.
НТВ 10:10
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
Происшествия
Арестован полпред Ингушетии в Калининградской области
Калининград, 8 июля 2020, 19:01 — REGNUM В Калининградской области задержан представитель Ингушетии в регионе Хаваж Хашиев.
REGNUM 12:01
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:28
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Наука
Выявлена основная опасность коронавируса для мозга
Исследователи Университетского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что коронавирус может спровоцировать осложнения в виде воспаления головного мозга, повреждения нервов и инсульта.
Live24 11:19
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
Чалов забил во втором матче РПЛ подряд
RT на русском 11:45
Армия и оружие
ВСУ потеряли 9 человек за сутки: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su вчера в 08:17