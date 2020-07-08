Коронавирус
РБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов. Так, например, более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды.
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с чего всё началось
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).РБК10:05
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Происшествия
Росздравнадзор не выявил связи между ИВЛ и пожарами в больницах
Росздравнадзор не обнаружил прямой связи между работой аппаратов ИВЛ и возгораниями на территории медучреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
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Lenta.ru 04:42
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
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Происшествия
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Коммерсантъ 18:15
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Lenta.ru 01:43
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РИА Новости 16:21
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Исключением могут быть только укусы особенно чувствительных мест, рассказала радио Sputnik врач Лариса Алексеева.
РИА Новости 20:12
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Экономика
Швеция стала назидательным примером для всего мира – The New York Times
Стокгольм, 8 июля 2020, 16:10 — REGNUM В своей статье от 7 июля журналист The New York Times Питер Гудмен обращает внимание своих читателей на тот факт, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Европе Швеции выбрала «неортодоксальный эксперимент на открытом воздухе», где власти не налагали на своих граждан строгих запретов.
REGNUM 09:10
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm 14:46
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru вчера в 17:08
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
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РИА Новости 15:55
Происшествия
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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
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РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы
Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу.
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Здоровье
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и в ночь на четверг будет затоплен.
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Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
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Право.ру вчера в 15:03
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец 07:53
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21