Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

с чего всё началось

Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов. Так, например, более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды.

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

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