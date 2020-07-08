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Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов. Так, например, более 70% респондентов сообщили, что сократили траты на покупку одежды и обуви, 57% признались, что стали меньше тратить на косметику и парфюмерию, а 45% урезали расходы на покупку готовой еды.
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Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

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«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»

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В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
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Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой

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На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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