Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Футбол ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Происшествия Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя. 2

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 298

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду" Захара Прилепина включала в свою предвыборную программу пункт о присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. 2,4K

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 15

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 1,1K

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону. 22

Гаджеты В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей. 46

Гаджеты OnePlus Nord получит камеру на 48 мегапикселей В источнике не упоминается конкретная модель датчика основной камеры. Также смартфон получит систему оптической стабилизации изображения. 3

Футбол «Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова "Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,9K

Политика Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду. 423

Здоровье Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты. 9

Происшествия Ураган лишил кровли дом на улице Коминтерна в Туле В 19.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном повреждении кровли в двухэтажном здании на улице Коминтерна в Туле.

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 7

Общество Эксперт оценил риск заразиться коронавирусом при купании Риск заразиться коронавирусом при купании невелик, заявил главный специалист российского минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 524

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 75

Происшествия Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. 21