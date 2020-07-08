Коронавирус

РБКРБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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Россияне начали экономить практически на всем

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Из-за пандемии COVID-19 россияне стали экономить почти на всем

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Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
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«Зенит» получил кубок в честь победы в чемпионате России по футболу

News.ru 13:08
Происшествия

Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
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Происшествия

В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную

В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52
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Футбол

Мостовой назвал непозволительными слова Медведева в адрес «Спартака»

Что касается слов Медведева, то удивлён таким словам гендиректора «Зенита».
Metaratings 12:27
Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
2
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду" Захара Прилепина включала в свою предвыборную программу пункт о присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России.
Деловое.ТВ вчера в 01:47
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
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Армия и оружие

Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет

Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
1,1K
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.
РИА Новости 12:15
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Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com 08:05
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Гаджеты

OnePlus Nord получит камеру на 48 мегапикселей

В источнике не упоминается конкретная модель датчика основной камеры. Также смартфон получит систему оптической стабилизации изображения.
ITZine.ru вчера в 23:00
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Политика

Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
REGNUM 06:23
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Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
9
Происшествия

В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

РИА Новости 11:44
2
Происшествия

Ураган лишил кровли дом на улице Коминтерна в Туле

В 19.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном повреждении кровли в двухэтажном здании на улице Коминтерна в Туле.
ГТРК Тула 13:14
Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
84
Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
7
Общество

Эксперт оценил риск заразиться коронавирусом при купании

Риск заразиться коронавирусом при купании невелик, заявил главный специалист российского минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.
Газета.Ru 12:47
Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
75
Происшествия

Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции

Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
21
Общество

Джоан Роулинг выступила против «культуры отмены»

News.ru 04:55
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru 08:34
69
Политика

На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского

Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
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