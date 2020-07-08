Коронавирус
РБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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Армия и оружие
Экс-начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока
Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
РИА Новости 12:30
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»
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Говорит Москва вчера в 14:49
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РИА Новости 06 июля в 15:38
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
В дальнейшем феномен продолжал изучаться. Исследователи пришли к выводу, что корабль, попадая в «мертвую воду», очень интересно движется.
ToDay News Ufa 08:23
Политика
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
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RT на русском 13:00
Происшествия
Российского курьера задержали за оправдание терроризма
В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
Lenta.ru 13:55
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Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
Футбол
«Спартак» — «Локомотив»: Алексей Миранчук реализовал пенальти
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол, реализовав 11-метровый в матче со «Спартаком».
Чемпионат 14:14
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Экономика
Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников
В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
UfaTime.ru 07:34
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
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Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года
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Evo-rus.com 09:05
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
Общество
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Lenta.ru 14:28
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Адвокат Иван Павлов 8 июля сообщил, что защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия.
Моя Москва.онлайн 05:32
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Авто
Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде
Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
Evo-rus.com вчера в 07:00
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
Общество
Mercedes устранила проблемы с коробкой передач
Команда Mercedes приняла меры по устранению проблемы с датчиком коробки передач, которая возникала на обеих машинах по ходу всего гоночного уик-энда Гран При Австрии, сообщает испанский журналист Альберто Фабрега.
Autosport.com.ru 10:21
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47