Коронавирус

РБКРБКDeloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
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Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
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Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

Первый гол забил Ибрагимович, во втором тоже поучаствовал — отдал голевую передачу. Игра завершилась со счётом 4:2.
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Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

В дальнейшем феномен продолжал изучаться. Исследователи пришли к выводу, что корабль, попадая в «мертвую воду», очень интересно движется.
ToDay News Ufa 08:23
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Политика

В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Российского курьера задержали за оправдание терроризма

В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
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Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
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Футбол

«Спартак» — «Локомотив»: Алексей Миранчук реализовал пенальти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол, реализовав 11-метровый в матче со «Спартаком».
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

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Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
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Экономика

Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников

В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
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Политика

Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
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Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

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Газета.Ru 09:49
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Общество

В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м

В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
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Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
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«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
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В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
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Миллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»

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Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Адвокат Иван Павлов 8 июля сообщил, что защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия.
Моя Москва.онлайн 05:32
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Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
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Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

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Общество

Mercedes устранила проблемы с коробкой передач

Команда Mercedes приняла меры по устранению проблемы с датчиком коробки передач, которая возникала на обеих машинах по ходу всего гоночного уик-энда Гран При Австрии, сообщает испанский журналист Альберто Фабрега.
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Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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