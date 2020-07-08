Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Армия и оружие Экс-начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall. 20

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 32

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,3K

Футбол Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана» Первый гол забил Ибрагимович, во втором тоже поучаствовал — отдал голевую передачу. Игра завершилась со счётом 4:2.

Происшествия Российского курьера задержали за оправдание терроризма В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма. 7

Общество В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово» Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».

Политика Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности «Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.

Общество Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов. 20

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 1,1K

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 424

Общество В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля. 141

Технологии «МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России. 74

Общество Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении Адвокат Иван Павлов 8 июля сообщил, что защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия. 32

Авто Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.

Общество Mercedes устранила проблемы с коробкой передач Команда Mercedes приняла меры по устранению проблемы с датчиком коробки передач, которая возникала на обеих машинах по ходу всего гоночного уик-энда Гран При Австрии, сообщает испанский журналист Альберто Фабрега.