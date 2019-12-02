Экономика

ВедомостиВедомостиДеловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

РБК03:38

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился в ноябре до 45,6 балла

Finam.Ru01:20

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Ведомости14:10

Деловая активность российских производителей упала до минимума с 2009 года

Forbes03:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Данила Козловский купил для наследника особняк в Испании

Регион online 07:05
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Футбол

Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.
RT на русском 15:31
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru 15:06
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
Bimru.ru 05:29
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Политика

Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма.
Известия 13:14
Общество

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
REGNUM 11:22
Происшествия

Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК

Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Газета.Ru 02:51
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

Мальчик спасал котенка и получил удар током

Ребенок схватился правой рукой за провод, и, как и следовало ожидать, получил сильнейший удар тока, от которого потерял сознание.
Cod71.ru 12:59
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы

Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Ревизор.ру 03:25
Транспорт

Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя

Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы.
РИА Новости 14:59
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомости 14:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Гаджеты

Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени

Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
iXBT.com 05:40
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru 09:00
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное