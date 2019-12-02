Экономика
ВедомостиДеловая активность промышленников обновила десятилетний минимум
Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
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Шоу-бизнес
Данила Козловский купил для наследника особняк в Испании
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Футбол
Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч»
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Политика
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Происшествия
Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК
Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Мальчик спасал котенка и получил удар током
Ребенок схватился правой рукой за провод, и, как и следовало ожидать, получил сильнейший удар тока, от которого потерял сознание.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы
Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Транспорт
Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Экономика
Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Гаджеты
Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени
Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.