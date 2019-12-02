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Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

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Происшествия Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.

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