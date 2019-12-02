Экономика

ВедомостиВедомостиДеловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

РБК03:38

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился в ноябре до 45,6 балла

Finam.Ru01:20

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Ведомости14:10

Деловая активность российских производителей упала до минимума с 2009 года

Forbes03:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21
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Общество

Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
REGNUM 12:20
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Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи

Известия 30 ноября в 11:49
Авто

Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
Тарантас Ньюс 03:01
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 14:20
Кино

Появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Бонду придётся вспомнить все навыки, чтобы справиться с новым опасным злодеем. К роли агента 007 вернётся Дэниэл Крэйг.
Moi-portal.ru 00:10
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Кино

«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами

Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Kinonews.ru 14:00
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомости 14:53
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Происшествия

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
Вести.Ru 13:23
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
REGNUM 11:22
Политика

Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков на своей странице в «Фейсбук» в резкой форме раскритиковал высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина, по поводу того, что Украина может распасться на несколько областей.
Военное дело вчера в 10:15
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
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