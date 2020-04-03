Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Индекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов

Происшествия В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

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Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции жилых помещений В Роспотребнадзоре перечислили ряд мер по дезинфекции собственного дома, которые необходимо выполнять, находясь в режиме самоизоляции во время пандемии COVID-19.

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Политика Нерабочие дни продлили до конца апреля Президент России Владимир Путин выступил сегодня, 2 апреля, с новым обращением о ситуации с коронавирусом в России.

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