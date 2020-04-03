Экономика

ТАССТАССИндекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Интерфакс04:41

Падение бизнеса в сфере услуг России в марте стало рекордным за 11 лет

Комсомольская правда02:48

Зафиксирован крупнейший с 2009 года обвал активности компаний в России

ИА Красная Весна04:53

Падение активности в сфере услуг в России в марте стало максимальным за 11 лет

Коммерсантъ03:21

Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Ведомости02:42

Россия установила рекорд по падению деловой активность

Московский Комсомолец02:34

Индекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов

ТАСС02:23
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Происшествия

В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
REGNUM 06:15
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Общество

Меркель вернулась к работе после домашнего карантина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место. Домашний карантин, на котором она находилась 14 дней, закончился.
НТВ 06:14
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости вчера в 11:25
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Армия и оружие

СК РФ возбудил три уголовных дела в отношении боевиков ВСУ в Донбассе

Москва, 3 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил три уголовных дела по статьям «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».
REGNUM 05:24
Экономика

Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
ПРАЙМ 05:05
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции жилых помещений

В Роспотребнадзоре перечислили ряд мер по дезинфекции собственного дома, которые необходимо выполнять, находясь в режиме самоизоляции во время пандемии COVID-19.
Городовой 02:02
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Космос

Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Ореанда-Новости 05:42
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Наша версия 06:00
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Политика

Нерабочие дни продлили до конца апреля

Президент России Владимир Путин выступил сегодня, 2 апреля, с новым обращением о ситуации с коронавирусом в России.
Омск здесь вчера в 10:05
Происшествия

В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине

"Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.
РИА Новости 06:10
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ужасно мучаюсь в самоизоляции»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» рассказал о проблемах карантина из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 05:27
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета 04:38
Общество

Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Парламентская газета 03:56
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