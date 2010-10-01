Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

с чего всё началось

«Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, он составил 24,5 млрд руб.— это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции»,— говорится в сообщении.

Деловая активность в Москве достигла 98% от уровня до пандемии

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