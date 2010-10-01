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КоммерсантъКоммерсантъДеловая активность в Москве достигла 98% от уровня до пандемии

«Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, он составил 24,5 млрд руб.— это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции»,— говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02

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Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02

Деловая активность в Москве достигла докризисных значений

News.ru01:34

Деловая активность в столице вернулась на докарантинный уровень

РИАМО01:22

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Моя Москва.онлайн01:07

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Москва 2400:30

Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню

Вечерняя Москва01:20

Деловая активность в Москве достигла 98% от уровня до пандемии

Коммерсантъ01:49
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Футбол

Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.
RT на русском 01:43
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,1K
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Известия 16 июня в 11:29
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Энергетика

Россиянам создадут выгодные условия при переводе автомобилей на газ

Область 45 16 июня в 03:03
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Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости вчера в 10:09
20
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Политика

WSJ: Трамп заявлял, что Украина «пыталась его уничтожить»

В материале говорится, что Трамп якобы неоднократно требовал от Белого дома прекратить оказание военной помощи из-за "действий в 2016 году".
РЕН ТВ вчера в 19:17
Политика

Китай выразил США протест в связи с санкциями за «притеснение уйгуров»

Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с подписанием законопроекта о введении санкций за ущемление прав уйгуров – самого многочисленного национального меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны, сообщил МИД КНР.
Взгляд.ру 00:23
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Здоровье

«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару

«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
11
Авто

Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал об "опасных" способах экономии на эксплуатации автомобиля.
РИА Новости 00:12
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Клиентам предложат самостоятельно поставить радиатор охлаждения, радиаторную решётку, фонари, шильдики e-Golf, а также помочь в стыковке силового агрегата и кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Футбол

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости вчера в 10:33
43
Авто

Опубликованы новые фото преемника Great Wall Hover

Фото: www.autohome.com.cn В базе Минпрома КНР опубликованы габариты новинки.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

ТАСС вчера в 13:55
973
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета вчера в 19:30
21
Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
4
Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском вчера в 15:47
194
Политика

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс вчера в 10:00
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
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