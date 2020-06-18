Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

с чего всё началось

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. Об этом заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

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