Общество

Вести.RuВести.RuДеловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Деловая активность в Москве, крупнейшей региональной экономики в России, вернулась к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов. Компании и предприниматели смогли быстро возобновить работу благодаря господдержке во время карантинных ограничений.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02

Подробнее о событии

В мэрии констатировали возврат деловой активности в Москве к докарантинному уровню

Интерфакс02:25

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

РБК02:18

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02

Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню

Вечерняя Москва01:20

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Моя Москва.онлайн01:07

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Москва 2400:30

Деловая активность в Москве достигла 98% от уровня до пандемии

Коммерсантъ01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
285
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
2
Общество

Названы лауреаты госпремий в области литературы и искусства

Взгляд.ру 06:25
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
1,2K
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
168
Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
6,9K
Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Общественное телевидение России 05:33
4
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
8
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
2,1K
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
3,8K
Общество

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами

Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
756
Общество

В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп

Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
Газета.Ru 16 июня в 16:46
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
1
Шоу-бизнес

46-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото в купальнике

46-летняя актриса говорит, что из-за карантинных мер ей пришлось отменить около пяти процедур тонирования волос, и она была удивлена результатом: волосы перестали сечься и стали гуще.
RuNews24.ru 05:08
6
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
115
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
551
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
521
Футбол

Байрамян стал нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал первым зараженным коронавирусом в команде.
Sport24.ru 06:34
Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
4
Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
28
Происшествия

Кинопродюсер Глоцер попал в следственный триллер

Представители следствия особо отметили, что в рамках уголовного дела были объявлены в розыск совладельцы и руководители банка кинопродюсер Юрий Глоцер, гражданин США Евгений Мафцир и Павел Дойнов, «организовавшие в 2014–2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами Российской Федерации после выявления преступления».
Коммерсантъ вчера в 16:42
7
Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Киноафиша России 05:09
Политика

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Политика

Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии

РИА Новости 05:57
Общество

Пекин остановит все пассажирские перевозки с другими регионами Китая

С 19 июня власти Пекина приостанавливают междугороднее пассажирское автобусное сообщение.
Московский Комсомолец 05:16
Общество

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
663
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
572
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейное фото

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru вчера в 13:29
6
Общество

Вырубка деревьев. В мэрии Саратова учреждена новая структура

Взгляд-инфо 04:43
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное