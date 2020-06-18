Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

с чего всё началось

Деловая активность в Москве, крупнейшей региональной экономики в России, вернулась к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов. Компании и предприниматели смогли быстро возобновить работу благодаря господдержке во время карантинных ограничений.

Экономика Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим. 2

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов. 1,2K

Политика Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 6,9K

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 2,1K

Общество ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса. 3,8K

Общество Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». 756

Общество В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 1

Шоу-бизнес 46-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото в купальнике 46-летняя актриса говорит, что из-за карантинных мер ей пришлось отменить около пяти процедур тонирования волос, и она была удивлена результатом: волосы перестали сечься и стали гуще. 6

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников. 115

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 551

Футбол Байрамян стал нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал первым зараженным коронавирусом в команде.

Общество Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 4

Происшествия Кинопродюсер Глоцер попал в следственный триллер Представители следствия особо отметили, что в рамках уголовного дела были объявлены в розыск совладельцы и руководители банка кинопродюсер Юрий Глоцер, гражданин США Евгений Мафцир и Павел Дойнов, «организовавшие в 2014–2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами Российской Федерации после выявления преступления». 7

Политика Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.

Общество Пекин остановит все пассажирские перевозки с другими регионами Китая С 19 июня власти Пекина приостанавливают междугороднее пассажирское автобусное сообщение.

Общество К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 663