Общество
Вести.RuДеловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Деловая активность в Москве, крупнейшей региональной экономики в России, вернулась к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов. Компании и предприниматели смогли быстро возобновить работу благодаря господдержке во время карантинных ограничений.
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с чего всё началось
Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Общественное телевидение России 05:33
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Общество
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими туристами
Москва, 17 июня 2020, 02:55 — REGNUM Контроль за туристами, въезжающими в Краснодарский край, будет ослаблен с 21 июня, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
REGNUM 16 июня в 19:55
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
Газета.Ru 16 июня в 16:46
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес
46-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото в купальнике
46-летняя актриса говорит, что из-за карантинных мер ей пришлось отменить около пяти процедур тонирования волос, и она была удивлена результатом: волосы перестали сечься и стали гуще.
RuNews24.ru 05:08
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Байрамян стал нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал первым зараженным коронавирусом в команде.
Sport24.ru 06:34
Общество
Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом
Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Piter.tv 05:39
Происшествия
Кинопродюсер Глоцер попал в следственный триллер
Представители следствия особо отметили, что в рамках уголовного дела были объявлены в розыск совладельцы и руководители банка кинопродюсер Юрий Глоцер, гражданин США Евгений Мафцир и Павел Дойнов, «организовавшие в 2014–2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами Российской Федерации после выявления преступления».
Коммерсантъ вчера в 16:42
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Политика
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий
Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Общество
Пекин остановит все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
С 19 июня власти Пекина приостанавливают междугороднее пассажирское автобусное сообщение.
Московский Комсомолец 05:16
Общество
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейное фото
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru вчера в 13:29
Общество
Вырубка деревьев. В мэрии Саратова учреждена новая структура
Взгляд-инфо 04:43