Общество

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыДеловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

На восстановление уровня оборотов повлияли в том числе сбалансированная структура экономики города и принятые по решению Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
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