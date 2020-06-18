Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

с чего всё началось

На восстановление уровня оборотов повлияли в том числе сбалансированная структура экономики города и принятые по решению Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

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