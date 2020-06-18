Общество
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДеловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
На восстановление уровня оборотов повлияли в том числе сбалансированная структура экономики города и принятые по решению Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.
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Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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