Экономика
ВедомостиДеловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
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Деловая активность российских производителей упала до 10-летнего минимума
Ведомости01 октября в 17:53
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума
Интерфакс01 октября в 02:33
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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