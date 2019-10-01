Экономика

ВедомостиВедомостиДеловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
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В сентябре деловая активность в еврозоне снизилась до минимума с июня 2013 г

Финмаркет06:24

Деловая активность в сфере услуг Великобритании сократилась на фоне рисков Brexit

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Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

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Finam.Ru02:07

Деловая активность российских производителей упала до 10-летнего минимума

Ведомости01 октября в 17:53

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума

Интерфакс01 октября в 02:33
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

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Итальянский хавбек Клаудио Маркизио, выступавший за туринский «Ювентус» и питерский «Зенит» объявил о том, завершает карьеру футболиста.
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Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика

Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
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Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

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