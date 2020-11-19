Банки выдали в октябре на 27% меньше кредитных карт, чем годом ранее

Банки выдали в октябре 2020 года 653 тыс. кредитных карт, что на 27% меньше показателя октября 2019 года и на 13% меньше, чем в сентябре 2020 года.