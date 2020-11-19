Кремль вряд ли может позитивно оценивать инцидент с порванным портретом президента России Владимира Путина, однако инструкций по использованию портретов главы государства нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На своей странице в Instagram президент Сербии Александар Вучич сообщил о смерти патриарха Сербского Иринея, который скончался утром 20 ноября на 91-м году жизни в коронавирусном военно-медицинском центре "Карабурма" в Белграде от осложнений, вызванных COVID-2019, пишет ТАСС.