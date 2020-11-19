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ТАСС
ТАСС

Деловая активность в России в октябре выросла до максимума с февраля 2020 года

Городская справка 077
НИА Самара
Деловая активность в России в октябре 2020 года улучшилась по отношению к предыдущему месяцу, показав максимальный уровень с февраля текущего года.В источнике
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Городская справка 077

Деловая активность бизнеса понемногу растет

Городская справка 07705:09
ТАСС

Деловая активность в России в октябре выросла до максимума с февраля 2020 года

ТАСС16:03
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В Кремле отреагировали на порванный депутатом в Петербурге портрет Путина

Кремль вряд ли может позитивно оценивать инцидент с порванным портретом президента России Владимира Путина, однако инструкций по использованию портретов главы государства нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости05:24

Муфтий Татарстана принес соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан своей невероятной энергией, открытостью, настойчивостью в достижении поставленной цели и опытом работы снискал глубокое уважение общественности республики.
ТАСС04:46

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве

Разведки РФ и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.
РИА Новости06:16

Кабмин до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей

Правительство России до конца года запустит пилотный проект, который позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку.
ТАСС06:12

В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км в час

Введение штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч изменит ситуацию с безопасностью на дорогах, заявил агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы Александр Васильев.
Ведомости06:25

Патриарх Сербский Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений

На своей странице в Instagram президент Сербии Александар Вучич сообщил о смерти патриарха Сербского Иринея, который скончался утром 20 ноября на 91-м году жизни в коронавирусном военно-медицинском центре "Карабурма" в Белграде от осложнений, вызванных COVID-2019, пишет ТАСС.
Инфорос04:06

Книга Обамы в первый день продаж установила рекорд в США и Канаде

Книга написана в жанре автобиографических мемуаров и рассказывает читателю о политиках, с которыми встречался Барак Обама в период своего правления, о чувствах и ощущениях, вызванными этими встречами.
FBM.ruвчера в 10:13