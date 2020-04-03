Экономика

ТАССТАССДеловая активность в еврозоне в марте упала до исторического минимума

Индекс деловой активности (PMI) в частном секторе экономики стран еврозоны в марте упал до рекордно низкой отметки в 29,7 пункта на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, опубликованном в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономика еврозоны пострадала от рекордного падения деловой активности

Вести.Ru06:50

Россия установила рекорд по падению деловой активность

Московский Комсомолец02:34

Деловая активность в еврозоне в марте упала до исторического минимума

ТАСС07:07

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Интерфакс04:41

Падение активности в сфере услуг в России в марте стало максимальным за 11 лет

Коммерсантъ03:21

Падение бизнеса в сфере услуг России в марте стало рекордным за 11 лет

Комсомольская правда02:48

Деловая активность в еврозоне почти замерла из-за пандемии коронавируса

Ведомости07:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Здоровье

Врачи Покровской больницы попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Мегаполис онлайн 08:10
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Политика

Депутаты Тамбовской городской Думы отказались от своих премий

Ранее губернатор Александр Никитин жестко высказался по поводу премий, начисленных депутатам Тамбовской городской Думы и главе Тамбова.
Онлайн Тамбов.ру 04:20
Здоровье

Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом

Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Давыдов.Индекс 08:39
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Газета.Ru 08:19
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
РБК 07:17
Культура

«Россия-1» покажет фильм о разработке вакцины от COVID-19 центром «Вектор»

Телеканал "Россия-1" 4 апреля покажет фильм журналистки Наили Аскер-заде о разработке российской вакцины от COVID-19 в новосибирском научном центре "Вектор".
ТАСС 06:19
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:47
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Общество

Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса

Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса.
Piter.tv 05:03
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости вчера в 08:42
Политика

СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.
РБК 08:23
Общество

В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:55
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости вчера в 03:03
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Политика

ЦИК отложил 94 избирательные кампании в регионах из-за коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за распространения коронавирусной инфекции Центризбирком отложил голосование на 94 региональных выборах, которые должны были пройти с 5 апреля по 21 июня.
Коммерсантъ 08:15
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное