Индекс деловой активности (PMI) в частном секторе экономики стран еврозоны в марте упал до рекордно низкой отметки в 29,7 пункта на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, опубликованном в пятницу.

Деловая активность в еврозоне в марте упала до исторического минимума

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