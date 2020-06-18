Общество
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДеловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
На восстановление уровня оборотов повлияли в том числе сбалансированная структура экономики города и принятые по решению Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»
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РБК 08:07
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В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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Уличили в групповом романе Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь
Сосед актера рассказал о том, что будучи официальной женой Деппа, Херд одновременно крутила роман с моделью Карой Делевинь и руководителем SpaceX Илоном Маском.
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Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 03:23
Общество
Военные начали испытания вакцины от коронавируса
Тестирование проходит на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, разрешение дал Минздрав, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Вести.Ru 06:49
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
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Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам
Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей.
REGNUM 06:10
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы).
Lenta.ru 08:27
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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В чемпионате Финляндии провёл 175 матчей, забросил 36 шайб и сделал 50 передач. Со сборной Финляндии в 2019 году Каски стал чемпионом мира.
Чемпионат 08:26
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Газета.Ru 16 июня в 10:29
Авто
Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
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Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии.
РИА Новости 07:46
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Политика
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Lenta.ru 06:30
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Российское законодательство предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объяснение с полицией журналиста "Дождя" Антона Баева.
ТАСС 06:20