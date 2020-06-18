Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

с чего всё началось

В Москве многим компаниям удалось довольно быстро вернуться к работе после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это произошло благодаря оказанной бизнесу поддержке и поэтапному снятию запретов на работу предприятий.

Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 31

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 76

Футбол Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом» Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Экономика Burger King не платит за аренду и лишается помещений «Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.

Общество В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». 758

Политика Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации. 4

Футбол «Ростов» не сыграет с «Сочи» из-за 6 случаев заражения коронавирусом Напомним, что в ростовском клубе были зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом из-за чего команду ожидает две недели карантина.

Происшествия Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо». 597

Политика Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 75

Общество Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата в 2020 году.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 688

Шоу-бизнес Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня. 45

Происшествия Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым Кирилл Сигал, бывший муж артистки и отец ее 23-летней дочери Марии, скончался в собственной машине. 1

Технологии Павел Дуров обвинил Apple и Google в высоком налогообложении Основатель популярного мессенджера Telegram обвинил американские компании Apple и Google в том, что они взимают с разработчиков приложений слишком высокую комиссию. 122