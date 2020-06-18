Общество
Вечерняя МоскваДеловая активность в столице вернулась к докризисному уровню
В Москве многим компаниям удалось довольно быстро вернуться к работе после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это произошло благодаря оказанной бизнесу поддержке и поэтапному снятию запретов на работу предприятий.
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с чего всё началось
Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
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Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
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