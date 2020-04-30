Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 3,4K

Общество В Ростовской области ввели обязательный масочный режим Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях. 503

Общество Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 7

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 99

Наука Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек.

Гаджеты Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны Предполагают, что кнопочные телефоны можно будет купить по низкой цене. Дата официальной презентации телефона от Nokia пока не сообщается. 8

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 27

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. 255

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 мая 1. Нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса продлены до 11 мая Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов 28 апреля.

Армия и оружие ЦАХАЛ нанес несколько ракетных ударов по позициям в районе Кунейтры Армия Израиля нанесла несколько ракетных ударов по прилегающим к городу Кунейтра территориям. Об этом сообщили сирийские СМИ.

Энергетика Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.

Общество Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом. 146

Спорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 37

Наука Создано средство против неизлечимого рака Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе. 1