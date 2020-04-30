Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyДеловое сообщество пытается включиться в общенациональный бизнес-план

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Предложения, подготовленные деловым сообществом, охватывают практически все экономические сферы.
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Деловое сообщество пытается включиться в общенациональный бизнес-план

Евразия Daily10:40

Бизнес-объединения направили Мишустину пакет мер по восстановлению экономики

ТАСС09:03

«Большая четверка» бизнес-объединений подготовит меры по восстановлению экономики РФ

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Новый процессор MediaTek Helio G85 дебютировал в Xiaomi Redmi Note 9

Новая однокристальная платформа, получивший название Helio G85 дебютировал в смартфоне Xiaomi Redmi Note 9.
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