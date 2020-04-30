Экономика
Евразия DailyДеловое сообщество пытается включиться в общенациональный бизнес-план
Предложения, подготовленные деловым сообществом, охватывают практически все экономические сферы.
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«Большая четверка» бизнес-объединений подготовит меры по восстановлению экономики РФ
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:33
Сергей Катырин: «Большая четверка» бизнес-объединений готовит антикризисный пакет мер
Видеоканал "ТПП-Информ"03:30
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ вчера в 09:21
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели
Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 13:34
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Наука
Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек
Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек.
Новый День 17:43
Гаджеты
Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны
Предполагают, что кнопочные телефоны можно будет купить по низкой цене. Дата официальной презентации телефона от Nokia пока не сообщается.
Замана 10:53
Гаджеты
Новый процессор MediaTek Helio G85 дебютировал в Xiaomi Redmi Note 9
Новая однокристальная платформа, получивший название Helio G85 дебютировал в смартфоне Xiaomi Redmi Note 9.
3DNews 14:40
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
REGNUM 16:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
1. Нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса продлены до 11 мая Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов 28 апреля.
Lenta.ru 17:02
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Армия и оружие
ЦАХАЛ нанес несколько ракетных ударов по позициям в районе Кунейтры
Армия Израиля нанесла несколько ракетных ударов по прилегающим к городу Кунейтра территориям. Об этом сообщили сирийские СМИ.
Политическая Экспертиза 17:27
Энергетика
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу
С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе.
Lenta.ru 09:37
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
Шоу-бизнес
Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса
Российская музыкальная индустрия терпит убытки из-за коронавируса.
Взгляд.ру 11:30