Экономика
Коммерсантъ«Деловые линии» становятся пунктирными
Истец утверждает, что в 2015 году между Михаилом Хабаровым и Caledor с одной стороны и ответчиками с другой стороны было заключено опционное соглашение, по которому Caledor сможет выкупить у Doglemor 30% в холдинговой компании группы — ООО «Деловые линии» — по цене $60млн.
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Происшествия
Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
RT на русском 02:53
Единоборства
Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер
Чемпионат 07 июня в 05:18
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Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 13:24
Общество
8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом
8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Сиб.фм 03:37
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Общество
В Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заболевания COVID19. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Московский Комсомолец 04:22
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
Происшествия
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
КП - Калининград 04:16
Футбол
Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
Soccer.ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев: Ефремов — подонок и убийца! Стебунов — соучастник
Bookmaker-ratings.ru 01:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Собянин: С 16 июня в Москве заработают летние кафе
Как следует из информационной заметки, размещенной на страницах персонального блога Собянина, первыми свою деятельность смогут возобновить заведения общественного питания, имеющие открытые веранды.
Москва. Северо-Запад вчера в 11:26
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Происшествия
В Прикамье ищут пропавшую двухлетнюю девочку
В поселке Лемзер Пермского края без вести пропала двухлетняя девочка, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:38
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42