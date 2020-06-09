Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Деловые линии» становятся пунктирными

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Истец утверждает, что в 2015 году между Михаилом Хабаровым и Caledor с одной стороны и ответчиками с другой стороны было заключено опционное соглашение, по которому Caledor сможет выкупить у Doglemor 30% в холдинговой компании группы — ООО «Деловые линии» — по цене $60млн.
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«Деловые линии» становятся пунктирными

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