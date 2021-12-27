REGNUMДелягин назвал главную причину роста цен на продукты питания в РФИзвестный экономист и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в беседе с информагентством REGNUM рассказал, по какой причине растут цены на продукты в России.АБН27 декабря заместитель председатель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что основная причина увеличения стоимости продовольственной продукции – «произвол монополии».Banki LoansПарламентарий решил прокомментировать высказывание вице-премьера России Виктории Абрамченко относительно того, что инфляция в этом году увеличилась из-за сильной волатильности мировых рынков.Ежедневные Новости ВладивостокаДелягин заявил, что в первом полугодии 2022 года уровень продовольственной инфляции не только не снизится по сравнению с показателем конца 2021 года, но и повысится.АБНЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMTopdaynews.ruГлавный региональныйАБНSolenka.infoПодробнее о событииДепутат Делягин озвучил ключевую причину увеличения цен на продукты в РоссииSolenka.info11:02Делягин рассказал, какой будет продовольственная инфляция в РФ в 2021 годуREGNUM06:55Депутат Госдумы Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в РоссииTopdaynews.ru09:44Депутат Госдумы назвал основную причину увеличения цен на продукты в РоссииГлавный региональный09:20Экономист Делягин сообщил основную причину увеличения цен на продукты в РФАБН08:13Депутат Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в РоссииBanki Loans07:29Депутат Михаил Делягин назвал основную причину увеличения цен на продукты в РоссииЕжедневные Новости Владивостока10:00Показать ещёОценить30Поделиться