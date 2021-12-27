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Делягин назвал главную причину роста цен на продукты питания в РФ

Известный экономист и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в беседе с информагентством REGNUM рассказал, по какой причине растут цены на продукты в России.
АБН
27 декабря заместитель председатель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что основная причина увеличения стоимости продовольственной продукции – «произвол монополии».
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Парламентарий решил прокомментировать высказывание вице-премьера России Виктории Абрамченко относительно того, что инфляция в этом году увеличилась из-за сильной волатильности мировых рынков.
Ежедневные Новости Владивостока
Делягин заявил, что в первом полугодии 2022 года уровень продовольственной инфляции не только не снизится по сравнению с показателем конца 2021 года, но и повысится.
АБН

Подробнее о событии

Депутат Делягин озвучил ключевую причину увеличения цен на продукты в России
Solenka.info11:02
Делягин рассказал, какой будет продовольственная инфляция в РФ в 2021 году
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Депутат Госдумы Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в России
Topdaynews.ru09:44
Депутат Госдумы назвал основную причину увеличения цен на продукты в России
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Экономист Делягин сообщил основную причину увеличения цен на продукты в РФ
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Депутат Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в России
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Депутат Михаил Делягин назвал основную причину увеличения цен на продукты в России
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