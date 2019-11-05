Экономика
REGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.РБКвчера в 16:00
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Авто
Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima
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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Шоу-бизнес
В театре рассказали о состоянии Василия Ланового
Вахтангова «Последние луны» о пожилых людях, нуждающихся во внимании, где одну из ролей играет 85-летний Василий Лановой, 3 ноября пришлось отменить.
Московский Комсомолец 05:41
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом
Напомним, будущий малыш сделает актера отцом в третий раз. У Ричарда Гира уже есть двое детей.
Летидор 03:15
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Общество
В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой
Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
Российская газета 11:56
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Авто
Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V
Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 01:42
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Общество
К расстрелявшему 8 человек в Горном солдату приехал отец
Московский Комсомолец Чита 18:24
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Футбол
Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Общество
Вывезший своих детей из Швеции россиянин прилетел в Москву
Взгляд.ру 03 ноября в 06:32
Политика
В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо
Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Политика
Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Политика
Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.
RT на русском 18:16
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Автопроизводитель из Кореи KIA сообщил дату продаж кроссовера KIA KX3.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Общество
В Госдуме предложили блокировать сотовую связь в тюрьмах
В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи.
РИА Новости 18:41