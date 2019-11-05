Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК04 ноября в 16:00

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Налог в плюсе

Российская газетавчера в 10:57

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАСС04 ноября в 19:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости04 ноября в 19:00

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъ04 ноября в 18:19

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
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Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Общество

Помощник «Алиса» заговорила по-турецки

Турецкий язык стал первым иностранным языком для помощника, до этого «Алиса» поддерживала только русский язык.
Город+ 06:00
Политика

Индия попросила Россию ускорить поставку С-400

Вести.Финанс 07:18
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Политика

Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
RT на русском 05:39
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.
Интерфакс вчера в 23:49
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Наука

Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями

Gazeta.SPb 04 ноября в 02:33
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Экономика

Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ставка по ипотеке в перспективе нескольких лет может снизиться до 7-8% при условии низкой инфляции и отсутствия дополнительных рисков.
Российская газета 04:14
Общество

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Политика

Британское правительство заблокировало доклад о «российской угрозе»

Британское правительство заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении демократии королевства, а также якобы вмешательстве в досрочные всеобщие выборы, назначенные на 12 декабря.
Страна Советов on-line 02:00
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