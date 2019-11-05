Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

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