Экономика

REGNUMREGNUMДелягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК04 ноября в 16:00

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"Остановись, Минфин, ты не прекрасен!": Делягин нашел 14 трлн рублей у правительства, которые "не знали, куда девать"

Царьград09:41

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъ04 ноября в 18:19

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАСС04 ноября в 19:36

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости04 ноября в 19:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Политика

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
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Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC

Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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Режиссер «Джокера» рассказал о судьбе соседки главного героя

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Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Технологии

КамАЗ представил беспилотный грузовик

КамАЗ завершил разработку роботизированного тягача на базе грузовика КамАЗ 5490 Neo, оснащенного оптическими дальномерами LiDAR и другими системами для автономного движения.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

Реальное время 10:04
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь Ларисы Гузеевой не скрывает, что вся эта история даётся ей достаточно тяжело в эмоциональном плане.
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Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

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Общество

Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР

Life.ru вчера в 13:15
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Происшествия

Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК

Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.
Российская газета 07:17
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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Футбол

Фалькао не поможет «Галатасараю» в матче с «Реалом»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао не поможет стамбульскому клубу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», сообщает AS.
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Общество

Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
9111.ru вчера в 08:25
Экономика

Счета компании братьев Березуцких арестовали

Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Авто

Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Авто

Студенты Политеха обучат Hyundai Creta ездить силой мысли

На следующем этапе в 2020 году систему планируют обучить получать команды не голосом, а непосредственно от нейроимпульсов.
Российская газета 05:47
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»

Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Политика

В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства

Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21
Футбол

«Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков

В пресс-службе «Наполи» отреагировали на поведение игроков, которые отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), несмотря на требование президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
Чемпионат 10:12
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